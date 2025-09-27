La grande bandiera sulle scalinate di San Miniato FOTO
Una gigantesca bandiera della pace sulle scale di San Miniato a Monte in occasione del cammino della pace promosso da Acli durante il 56° incontro nazionale di studi delle associazioni cristiane lavoratori italiani. Nel 2003 questa stessa bandiera fu esposta sulla Calvana, nel Pratese, durante la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: grande - bandiera
Firenze, una grande bandiera della pace sulle scale di San Miniato al Monte - E' l' enorme bandiera della pace che ieri sera è stata stesa sulle scale che portano alla Basilica, alla fine del Cammino per la pace.
Firenze, la bandiera della Pace più grande al mondo sulle scale di San Miniato al Monte - La stessa che a giugno scorso, dopo essere stata ritrovata in un magazzino dopo 22 anni, ha sfilato per le strade di Prato in occasione della Festa della Repubblica.