La grande bandiera sulle scalinate di San Miniato FOTO

Una gigantesca bandiera della pace sulle scale di San Miniato a Monte in occasione del cammino della pace promosso da Acli durante il 56° incontro nazionale di studi delle associazioni cristiane lavoratori italiani. Nel 2003 questa stessa bandiera fu esposta sulla Calvana, nel Pratese, durante la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

grande bandiera scalinate sanFirenze, una grande bandiera della pace sulle scale di San Miniato al Monte - E' l' enorme bandiera della pace che ieri sera è stata stesa sulle scale che portano alla Basilica, alla fine del Cammino per la pace. Come scrive 055firenze.it

grande bandiera scalinate sanFirenze, la bandiera della Pace più grande al mondo sulle scale di San Miniato al Monte - La stessa che a giugno scorso, dopo essere stata ritrovata in un magazzino dopo 22 anni, ha sfilato per le strade di Prato in occasione della Festa della Repubblica. Da msn.com

