La governante | il film di freida mcfadden supera il libro
l’anticipata recensione di “the housemaid” e le aspettative sul film in uscita. Il mondo del cinema è in fermento per l’imminente debutto di “The Housemaid”, adattamento cinematografico del romanzo scritto da Freida McFadden. Questa produzione, diretta da Paul Feig, si propone come uno degli eventi più attesi della stagione, grazie anche alla positiva opinione rilasciata dall’autrice dopo aver visto una preview del film. In questo articolo, analizzeremo le principali informazioni sulla pellicola, il suo cast e cosa potrebbe significare questa accoglienza per il successo al botteghino. la trama e la genesi dell’adattamento cinematografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Chi di voi andrà al cinema a vedere il film? Avete letto il libro? Lo so che in molti di voi (me compresa) avete amato il libro Una di famiglia di Frieda McFadden e io non vedo l'ora di vederlo :) Trama: Pur non avendo referenze, riesce a farsi assumere come gov - facebook.com Vai su Facebook
