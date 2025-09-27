La Global Sumud Flotilla riparte da Creta verso Gaza Tajani sente la portavoce italiana | Non forzate il blocco israeliano

La Global Sumud Flotilla è ripartita da Creta in direzione della Striscia di Gaza. Nonostante le defezioni delle ultime ore, gli attivisti hanno confermato la loro volontà di rompere il blocco navale che Israele impone da sedici anni sulle coste mediterranee della Palestina. «Ieri abbiamo avuto un altro problema con una barca e abbiamo dovuto ricollocare circa 30 persone », ha raccontato un attivista della delegazione italiana. «Ora è il momento di ripartire. Andremo a sud per evitare una tormenta a est di Creta ». Secondo i membri degli equipaggi, le condizioni meteo del Mediterraneo sarebbero tali da consentire la navigazione. 🔗 Leggi su Open.online