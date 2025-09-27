Un capo che sa di autunno, dalla texture avvolgente e dal fascino senza tempo. Stiamo parlando della giacca bomber in suede, un classico del guardaroba maschile che da qualche stagione ha conquistato anche il cuore delle fashioniste. Quest’anno, un modello in particolare ha scatenato una vera e propria frenesia social: il bomber oversize in finta pelle scamosciata di Zara. Con il suo colore caldo, una tonalità di marrone cioccolato, e la sua vestibilità comoda e di tendenza, è diventato in breve tempo l’oggetto del desiderio di migliaia di utenti su TikTok, finendo, come spesso accade per i pezzi più desiderati del colosso spagnolo, sold out in un lampo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La giacca più virale dell’autunno in tutte le sue alternative low cost