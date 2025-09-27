La Gesteco sconfigge Verona 74-67 | decisivo Ferrari

La Ueb Gesteco riscatta la pesante rimonta subita a Torino, imponendosi sulla Tezenis Verona. Nel match di cartello della giornata di A2, contro una delle maggiori candidate alla promozione diretta, coach Pillastrini prepara al meglio la gara.Vittoria importante contro la TezenisReduce dal ko di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

La Gestecco sconfigge Verona 74-67: decisivo Ferrari - Partita sempre condotta con un massimo vantaggio di +12, Verona non molla e si riporta a contatto senza mai riusc ...

