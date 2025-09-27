La Generazione Z colpisce anche in India | proteste e scontri nel Ladakh

La notizia è passata quasi sottotraccia ma la fantomatica Generazione Z, dopo aver scosso Nepal, Indonesia e Filippine, ha colpito anche in India. Il Ladakh, una regione desertica ad alta quota incastonata nell’Himalaya, più volte finita al centro delle tensioni con la Cina per questioni di rivendicazioni territoriali, è stata infatti scossa da violentissime proteste. Non è chiaro cosa le abbia scatenate. Certo, negli ultimi sei anni, e cioè dopo che nel 2019 il Ladakh è diventato un Territorio dell’Unione ( Union Territory ) separato dal Jammu e Kashmir, migliaia di persone hanno più volte organizzato marce pacifiche e scioperi della fame per chiedere all’India maggiori garanzie costituzionali nonché l’ottenimento dello status di Stato, e quindi la possibilità di eleggere un governo locale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

