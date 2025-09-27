La frase sui gay a Unomattina in famiglia la Rai chiarisce | Si criticava con ironia una cosa surreale
Attraverso una nota, la Rai chiarisce la situazione equivoca andata in onda a Unomattina in famiglia, con la conduttrice Ingrid Muccitelli che chiedeva agli ospiti: "Ma il gay come si riconosce?". L'azienda tenta di spiegare l'equivoco e si scusa con i telespettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
