La frase sui gay a Unomattina in famiglia la Rai chiarisce | Si criticava con ironia una cosa surreale

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraverso una nota, la Rai chiarisce la situazione equivoca andata in onda a Unomattina in famiglia, con la conduttrice Ingrid Muccitelli che chiedeva agli ospiti: "Ma il gay come si riconosce?". L'azienda tenta di spiegare l'equivoco e si scusa con i telespettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frase - unomattina

frase gay unomattina famigliaLa frase sui gay a Unomattina in famiglia, la Rai chiarisce: “Si criticava con ironia una cosa surreale” - Attraverso una nota, la Rai chiarisce la situazione equivoca andata in onda a Unomattina in famiglia, con la conduttrice Ingrid Muccitelli che chiedeva ... Da fanpage.it

frase gay unomattina famigliaUno Mattina in Famiglia nella bufera per il 'gay radar': ma l'omofobia è davvero questa? - Bufera su Uno Mattina per la frase sul radar per i gay: ma si tratta davvero di omofobia? Lo riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Frase Gay Unomattina Famiglia