La forza di una donna perché la sigla della serie è diversa questa settimana | il vero motivo

La sigla ha sorpreso tutti: è più corta e con un mix leggermente diverso. Non è un errore, ma una scelta tecnica ed editoriale legata al palinsesto del pomeriggio di Canale 5. In queste settimane la serie presidia la finestra 16:10 con chiusura a ridosso delle 17:00: quando la scaletta è più serrata, la rete usa una "versione short" della sigla per ridurre gli slittamenti e lasciare più spazio alla parte narrativa dell'episodio. Può capitare anche che il recap entri a ridosso dell'apertura o che l'apertura venga "parlata" dal promo di rete: l'effetto è una sigla percepita come diversa. C'è poi l'aspetto audio: piccoli interventi di equalizzazione e volume servono a uniformare la resa tra blocchi diversi del daytime (traino e informazione), per evitare stacchi bruschi quando si passa alla puntata.