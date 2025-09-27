La Forza di una Donna perché conviene accendere qualche minuto prima | cosa succede alla serie

Negli ultimi giorni molti spettatori hanno notato un anticipo costante di 2 minuti sull’orario di partenza: la finestra indicata resta 16:10, ma l’avvio effettivo può scivolare su 16:08. Non è un errore: è una scelta di palinsesto per allineare il corridoio del pomeriggio di Canale 5, ottimizzando break e raccordi con l’informazione delle 17:00. Il vantaggio per la serie è concreto: puntata più lineare, meno micro slittamenti a ridosso della chiusura e durata narrativa preservata senza tagli bruschi. Con il rientro dei programmi-traino, il micro anticipo aiuta a evitare stacchi in prossimità degli snodi emotivi e rende più prevedibile la curva di visione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it