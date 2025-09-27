La forza di una donna perché conviene accendere qualche minuto prima | cosa succede alla serie

Serie Tv, negli ultimi giorni, il pubblico di “La forza di una donna” ha riscontrato una variazione nell’orario di messa in onda su Canale 5. Nonostante la guida programmi indichi come orario ufficiale le 16:10, la puntata inizia spesso con un anticipo di circa due minuti, partendo talvolta già alle 16:08. Questa scelta non è frutto di errore tecnico, ma rappresenta una decisione strategica di palinsesto adottata dalla rete per ottimizzare la transizione tra i vari programmi pomeridiani e garantire la puntualità dell’informazione delle 17. Leggi anche: “Vita da Carlo”, quando vedremo la quarta e ultima stagione: le anticipazioni “La forza di una donna” inizia in anticipo: i v antaggi per la narrazione e per il pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

