© US Mediaset Sarp Çe?meli esce finalmente allo scoperto nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Conscio del fatto che Nezir Korkmaz rappresenta una vera e propria minaccia per la sua ‘prima famiglia’, l’uomo bussa alla porta della moglie Bahar e le svela così di essere ancora vivo. inevitabilmente, il ritorno improvviso di Sarp sconvolge la vita di Bahar e dei piccoli Nisan e Doruk. Maggiori info nelle trame che seguono. Dalla prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e il sabato, con una maxi puntata di due ore, alle 14.40. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Bahar sconvolta dal ritorno di Sarp