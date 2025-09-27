la forza di una donna anticipazioni 27 settembre 2025

La tensione continua a salire tra Yusuf e Arif, protagonisti di un confronto sempre più acceso e carico di emozioni. Al centro della discussione, come prevedibile, c’è Bahar: la donna che ha conquistato il cuore di Arif e che rappresenta per lui molto più di un semplice affetto. Yusuf, però, non riesce ad accettare questo legame e accusa Bahar e il gruppo di amici che circonda suo figlio di approfittarsi di lui. Secondo il padre, Arif è cieco di fronte alla realtà e si lascia manipolare da chi lo circonda. Ma Arif non ha alcuna intenzione di lasciarsi influenzare. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

