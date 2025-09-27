La Fortitudo sfida Scafati al PalaDozza Mazzola | Riportare la Effe dove merita
Seconda giornata della Serie A2 Old Wild West 2025-2026, giornata che si è aperta con la sfida tra Cividale e Verona, prosegue oggi con la sfida tra Mestre e Roseto, per chiudersi, domenica 28, con le altre sei gare tra cui quella tra la Fortitudo Flats Service Bologna e la Givova Scafati in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: fortitudo - sfida
Serie A2: le tifoserie esprimono contrarietà verso le ultime disposizioni sull’acquisto dei biglietti. Fortitudo, Fantinelli il trait d’union con il passato. Caja prepara la prima sfida del 19 agosto con Rieti
Supercoppa LNP 2025, la Fortitudo sfida la Dole Rimini a Ravenna: date e formula
Basket, Dole Rimini aspetta la Supercoppa di Ravenna: in semifinale sarà sfida alla Fortitudo Bologna
Leggi su Tgr Abruzzo Alba Adriatica vince il memorial Chicco Zorzi Stasera prima giornata in A2: Roseto sfida Fortitudo Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Il racconto di gara 3 ? https://fortitudobaseball.it/news/191643422214/san-marino-difende-il-fattore-campo-conquistando-gara-3-questa-sera-la-decisiva-quarta-gara-per-l-unipol-fortitudo… Appuntamento a questa sera con la quarta sfida per portare la ser - X Vai su X
Fortitudo Bologna vs Givova Scafati: sfida ad alta tensione - Domenica sera il PalaDozza si prepara ad ospitare una delle sfide più attese della seconda giornata del campionato di Lega2 2025- Segnala basketinside.com
Fortitudo L’effetto PalaDozza per rialzarsi - Basket serie A2 Domenica per il debutto interno con Scafati il calore di almeno cinquemila persone per spingere la squadra ... Si legge su ilrestodelcarlino.it