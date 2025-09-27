La Fondazione Courmayeur fa 35 anni e mette a fuoco il Golden Power | due giorni di studi interdisciplinari e confronti

Al via questa mattina, presso il Centro Congressi di Courmayeur, la seconda giornata del XXXVIII Convegno di studio su Problemi attuali di diritto e procedura civile su Golden power e Autorità di vigilanza: rapporti tra Stato e mercato, promosso congiuntamente dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc e dalla Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano. Il Convegno si svolge in occasione del 25esimo anniversario dalla scomparsa di Adolfo Beria di Argentine e dal 35esimo anno dalla nascita della Fondazione Courmayeur Mont Blanc. Adolfo Beria di Argentine, magistrato, giurista e uomo di cultura è stato, con Giuseppe De Rita e Alberto Predieri, la persona che ha ritenuto che Courmayeur, cui era profondamente legato, potesse e dovesse creare e ospitare attivamente un Centro di elaborazione culturale, internazionalmente aperto, ricettivo di un’ampia varietà di tematiche nell’ambito dell’economia e del diritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

