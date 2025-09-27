È sempre più chiaro come le imbarcazioni dirette verso la Striscia stiano cercando l’incidente senza preoccuparsi davvero di far arrivare i pochi aiuti a destinazione. Ma le norme sul tema sono severe. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Flotilla sperona Mattarella ma chi è a bordo rischia 12 anni