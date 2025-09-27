La Flotilla respinge l’appello di Mattarella ma si tratta

La Global Sumud Flotilla non ha ascoltato l’ appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a consegnare a Cipro gli aiuti destinati alla Striscia di Gaza, ma sottotraccia le trattative proseguono e la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia, ha deciso di rientrare in Italia «al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire l’incolumità dei membri italiani dell’equipaggio e il raggiungimento degli obiettivi della missione nel rispetto del diritto». Le interlocuzioni continueranno dunque febbrili nelle prossime ore anche a livello internazionale, con Paesi del Mediterraneo coinvolti nell’area. 🔗 Leggi su Lettera43.it

