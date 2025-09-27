La Flotilla raccontata dalla sua portavoce italiana | politica ideologia e quel sì ma sul 7 ottobre

L’intento tutto politico; il giustificazionismo sul 7 ottobre che, però, «per carità», non si pensi che è così; l’affermazione per cui “due popoli, due Stati” «non funzionerebbe», quindi meglio «un unico Stato», di cui non si specifica la natura, ma, insomma, viene facile ricollegarlo allo slogan «dal fiume al mare», con tutte le sue implicazioni. Non che servisse l’intervista a Maria Elena Delia, la portavoce della delegazione italiana del Global Movement to Gaza, per avere contezza delle motivazioni e dell’ideologia che muovono la Flotilla. Ma per lo meno il colloquio che l’insegnante 55enne di Torino ha avuto con il Corriere della Sera ha il vantaggio di mettere in fila le enormi criticità a monte dell’operazione, che poi sono la causa di quelle a valle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

