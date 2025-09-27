La Flotilla insiste ma perde pezzi
La spedizione italiana si è spaccata. Dieci italiani a bordo della Global Sumud Flotilla hanno lasciato le imbarcazioni. La decisione arriva due giorni dopo il nuovo attacco di droni sulla Flotilla e a poche ore dall'appello di Sergio Mattarella. "Non mettete a rischio la vostra incolumità" ha detto il Presidente della Repubblica, suggerendo agli attivisti di accettare la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme che si è offerto di prendere in consegna gli aiuti umanitari a Cipro e trasportarli a Gaza. Formalmente la Flotilla italiana ha respinto l’appello del Quirinale, intanto però la portavoce Maria Elena Delia è rientrata per trattare con le istituzioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Mentre i servizi segreti di tre Paesi occidentali mettono in guardia da nuovi attacchi israeliani, Giorgia Meloni insiste nella sua convinzione secondo la quale la Flotilla sarebbe partita verso Gaza solo per fare dispetto a lei - facebook.com Vai su Facebook
