La Flotilla ha rifiutato l’appello di Mattarella di lasciare gli aiuti a Cipro e proseguirà per Gaza
L’Italia ha proposto mercoledì alla Flotilla di lasciare gli aiuti, circa 40 tonnellate di beni di prima necessità, a Cipro, da dove sarebbero poi stati trasportati a Gaza tramite il Patriarcato di Gerusalemme, guidato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa. La Flotilla ha rifiutato la proposta. “La nostra missione continuerà. Non accetteremo mai l’offerta del governo italiano perché valida le azioni del governo israeliano. La nostra è una missione umanitaria e politica, e cerca di mettere fine al genocidio”, ha dichiarato in un video postato su Instagram dal Global Movement to Gaza Italia. Dalla Farnesina è arrivata una risposta netta: “Chi prosegue rischia in proprio”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
