La Flotilla ha rifiutato l’appello di Mattarella di lasciare gli aiuti a Cipro e proseguirà per Gaza

Metropolitanmagazine.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha proposto mercoledì alla Flotilla di  lasciare gli aiuti, circa 40 tonnellate di beni di prima necessità, a Cipro, da dove sarebbero poi stati trasportati a Gaza tramite il Patriarcato di Gerusalemme, guidato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa. La Flotilla ha rifiutato la proposta. “La nostra missione continuerà. Non accetteremo mai l’offerta del governo italiano perché valida le azioni del governo israeliano. La nostra è una missione umanitaria e politica, e cerca di mettere fine al genocidio”, ha dichiarato in un video postato su Instagram dal Global Movement to Gaza Italia. Dalla Farnesina è arrivata una risposta netta:  “Chi prosegue rischia in proprio”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la flotilla ha rifiutato l8217appello di mattarella di lasciare gli aiuti a cipro e proseguir224 per gaza

© Metropolitanmagazine.it - La Flotilla ha rifiutato l’appello di Mattarella di lasciare gli aiuti a Cipro e proseguirà per Gaza

In questa notizia si parla di: flotilla - rifiutato

Perché la Flotilla ha rifiutato l’appello di Mattarella e cosa prevede la mediazione del Patriarcato latino

Flotilla respinge l'appello di Mattarella, ma si tratta - Ma sottotraccia le trattative proseguono e la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia, rientra in Italia "al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire ... Lo riporta ansa.it

flotilla ha rifiutato l8217appelloFlotilla, l’analisi di Vespa: cercano l’incidente, riflettano sugli appelli - Roma, 27 settembre 2025 – La decisione dell’ equipaggio della Flotilla di non aderire all’invito del presidente della Repubblica di consegnare gli aiuti al cardinale Pizzaballa perché provveda alla di ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Ha Rifiutato L8217appello