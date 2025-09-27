La Flotilla è pronta a ripartire La delegazione italiana resta a bordo delle navi Tajani | Sanno quali sono i rischi
La Sumud Flotilla nelle prossime ore riprenderà la rotta verso Gaza, nonostante i guasti, gli attacchi di Israele e gli appelli a desistere. È quanto si apprende dai membri degli equipaggi, secondo cui le notizie fornite sulle condizioni meteo permetterebbero la navigazione. Alcuni, però, avrebbero deciso di non ripartire e sarebbero comunque in corso interlocuzioni riguardo all’ipotesi di una mediazione, affinché si possano scongiurare tensioni con le autorità israeliane. Smentita, invece, la voce circolata nelle ultime ore secondo cui gli italiani presenti sulle oltre 40 barche della Flotilla avrebbero deciso di tornare a terra: “Nonostante i sabotaggi la missione continua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
