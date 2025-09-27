La Flotilla continua la sua spedizione verso Gaza

Gbt-magazine.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Global Sumud Flotilla va avanti decisa sulla sua strada. Anche la delegazione italiana ha fatto sapere il suo motivato parere. Secondo la delegazione tutto ciò che si fa, si fa per Gaza. Flotilla, anche la delegazione italiana decisa a continuare. Così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla: “Nonostante i sabotaggi la missione continua. L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone”. “La delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone – viene sottolineato – di cui circa 40 sono rimaste a bordo e le rimanenti hanno legittimamente deciso di tornare in Italia per proseguire l’attività insieme all’equipaggio di terra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

la flotilla continua la sua spedizione verso gaza

© Gbt-magazine.com - La Flotilla continua la sua spedizione verso Gaza

In questa notizia si parla di: flotilla - continua

Flotilla, attivisti denunciano l’attacco con drone: “Missione continua”

La Global Sumud Flotilla di nuovo presa di mira con un drone a Tunisi: «Attacco deliberato, ma la missione continua» – Il video

Aiuti a Gaza, la Flotilla rifiuta l'offerta del governo. La Farnesina: "Chi continua si assume tutti i rischi"

flotilla continua sua spedizioneFlotilla, spiragli dopo l’appello di Mattarella/ La portavoce italiana: “Pronti a soluzioni concrete” - Questo quanto sembra trasparire nelle ultime ore: le parole di Maria Elena Delia ... Da ilsussidiario.net

flotilla continua sua spedizioneFlotilla, il Pd si associa all’appello di Mattarella. Tajani: “Non si può dire no”. Conte agli attivisti: “Riflettete bene” - Pal, il centrosinistra – con accenti diversi – fa appello al senso di responsabilità degli attivisti. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Continua Sua Spedizione