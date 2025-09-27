La Global Sumud Flotilla va avanti decisa sulla sua strada. Anche la delegazione italiana ha fatto sapere il suo motivato parere. Secondo la delegazione tutto ciò che si fa, si fa per Gaza. Flotilla, anche la delegazione italiana decisa a continuare. Così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla: “Nonostante i sabotaggi la missione continua. L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone”. “La delegazione italiana presente a bordo è composta da circa 50 persone – viene sottolineato – di cui circa 40 sono rimaste a bordo e le rimanenti hanno legittimamente deciso di tornare in Italia per proseguire l’attività insieme all’equipaggio di terra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - La Flotilla continua la sua spedizione verso Gaza