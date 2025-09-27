La finanza di Ancona nel maxi bunker clandestino | è la più grande fabbrica di sigarette tarocche mai scoperta

Ancona, 27 settembre 2025 – Scoperta a Cassino una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte nascosta all’interno di un bunker sotterraneo. In azione i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona i quali hanno eseguito una complessa operazione grazie a un ingente dispiegamento di forze. L’accesso all’opificio illegale era consentito mediante un sofisticato congegno idraulico che mascherava perfettamente il bunker dove erano istallati i macchinari e custodite tonnellate di sigarette contraffatte. Sulla base di perizie tecniche eseguite, l’impianto sequestrato risulta avere una capacità produttiva di 2 miliardi e 700 milioni sigarette in un solo anno, e 7 milioni e 200mila al giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

