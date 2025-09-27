La figlia di Gisèle Pelicot | Non parlo più con mia madre mi ha abbandonato

Il 19 dicembre si è chiuso ad Avignone il processo che ha portato alla condanna di Dominique Pelicot e di cinquanta complici per gli stupri ai danni di Gisèle Pelicot, drogata e violentata per anni. Gisèle, testimone chiave in aula, è stata celebrata come simbolo di coraggio in tutto il mondo. Ma per la figlia, Caroline Darian, la vicenda nasconde dei risvolti ignari al grande pubblico. Dopo aver raccontanto in un libro il rapporto con la figura paterna, ora Darian è pronta a mettere in luce anche la complicata relazione con la madre, alla quale si rivolge sempre con il suo nome. «È stato il processo di mia madre Gisèle, non della nostra famiglia. 🔗 Leggi su Open.online