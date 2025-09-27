La figlia di Gisèle Pelicot | Non parlo più con mia madre mi ha abbandonato
Il 19 dicembre si è chiuso ad Avignone il processo che ha portato alla condanna di Dominique Pelicot e di cinquanta complici per gli stupri ai danni di Gisèle Pelicot, drogata e violentata per anni. Gisèle, testimone chiave in aula, è stata celebrata come simbolo di coraggio in tutto il mondo. Ma per la figlia, Caroline Darian, la vicenda nasconde dei risvolti ignari al grande pubblico. Dopo aver raccontanto in un libro il rapporto con la figura paterna, ora Darian è pronta a mettere in luce anche la complicata relazione con la madre, alla quale si rivolge sempre con il suo nome. «È stato il processo di mia madre Gisèle, non della nostra famiglia. 🔗 Leggi su Open.online
Gisèle Pelicot non ha salvato sua figlia dal padre predatore: oggi Caroline Darian lo racconta in un libro
L’autrice francese Caroline Darian, figlia di Giséle Pelicot, violentata e drogata per anni da suo marito, racconterà la storia di sua madre e della loro famiglia per chiedere giustizia per tutte le donne vittime di violenza. Guarda la lista dei protagonisti del festival: - facebook.com Vai su Facebook
