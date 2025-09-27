Uno studio ha rivelato che la fauna marina cresce e prospera sulle macerie delle bombe della Seconda Guerra Mondiale. La frase della nota canzone Via del Campo di Fabrizio De André sembra prendere forma nel profondo del mare. Sui resti delle bombe della Seconda guerra mondiale disperse sui fondali del Mar Baltico c’è più vita marina che sui sedimenti circostanti. – notizie.com La notizia arriva da un articolo pubblicato su Communication Earth & Environment, che mostra come alcuni organismi marini sono in grado di tollerare alti livelli di composti tossici se crescono su una superficie dura. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La fauna marina è più abbondante sulle bombe della Seconda Guerra Mondiale: l’incredibile scoperta nel Mar Baltico