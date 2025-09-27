La fame nel mondo è un’emergenza ’Un pasto al giorno’ nel nome di Benzi
Una tavola ci unisce: anche a Ferrara e in provincia in piazza contro la fame nel mondo nel nome di don Oreste Benzi. Domani torna 'Un Pasto al Giorno', l'iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII. Dati alla mano: la fame globale è un'emergenza attuale, e così la piazza diventa azione concreta. Lo scorso anno oltre 670 milioni di persone hanno sofferto la fame e, secondo le stime, saranno ancora 512 milioni nel 2030. Siamo dunque ben lontani dall'Obiettivo Fame Zero, il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030. A dirlo è il Rapporto 2025 sulla sicurezza alimentare nel mondo, pubblicato a luglio da Fao, Ifad, unicef, Wfp e Who.
In questa notizia si parla di: fame - mondo
La fame nel mondo cresce per il sesto anno consecutivo. Guterres (Onu): "Fallimento dell'umanità" - Oltre 295 milioni di persone in 53 paesi e territori, soffrono livelli acuti di fame, con un aumento, nel 2024, di quasi 14 milioni sul 2023, con un' incidenza del 22,6% sul totale della popolazione
Aumenta la fame nel mondo, 820 milioni di persone denutrite - Nel 2017 il numero di persone denutrite è nuovamente aumentato a 821 milioni e ciò significa che una persona su nove al mondo