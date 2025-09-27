La fame nel mondo è un’emergenza ’Un pasto al giorno’ nel nome di Benzi

Una tavola ci unisce: anche a Ferrara e in provincia in piazza contro la fame nel mondo nel nome di don Oreste Benzi. Domani torna ‘Un Pasto al Giorno’, l’iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII. Dati alla mano: la fame globale è un’emergenza attuale, e così la piazza diventa azione concreta. Lo scorso anno oltre 670 milioni di persone hanno sofferto la fame e, secondo le stime, saranno ancora 512 milioni nel 2030. Siamo dunque ben lontani dall’Obiettivo Fame Zero, il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030. A dirlo è il Rapporto 2025 sulla sicurezza alimentare nel mondo, pubblicato a luglio da Fao, Ifad, unicef, Wfp e Who. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

