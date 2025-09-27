La dottoressa Maddalena Carta morta di infarto nel Nuorese aveva in carico 5000 pazienti | Morta sul lavoro
La dottoressa morta in ambulatorio dopo aver servito migliaia di pazienti: per l'ordine dei medici è "morte sul lavoro". Il caso di Maddalena Carta.
La dottoressa Maddalena Carta è crollata in ambulatorio dopo giorni di malessere. Stava coprendo anche i pazienti di due colleghi malati
Giovane dottoressa morta, i colleghi: vittima del lavoro. "Ha trascurato il malessere per assistere i pazienti" - Maddalena Carta, 38 anni, era l'unico medico di base per i 5mila abitanti di Dorgali (Nuoro).
La dottoressa Maddalena Carta morta di infarto nel Nuorese, aveva in carico 5000 pazienti: "Morta sul lavoro" - La dottoressa morta in ambulatorio dopo aver servito migliaia di pazienti: ordine medici parla di "morte sul lavoro" per il caso di Maddalena Carta