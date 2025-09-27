La dottoressa Maddalena Carta morta di infarto nel Nuorese aveva in carico 5000 pazienti | Morta sul lavoro

Non lascia i pazienti nonostante il malore, dottoressa Maddalena Carta muore a 38 anni: “Ha anteposto gli altri”

Maddalena Carta, la dottoressa morta a 38 anni per non lasciare soli i suoi pazienti: storia di un’eroina

‘Maddalena Carta morta sul lavoro’: il grido del sindacato dopo il dramma della dottoressa di Dorgali

dottoressa maddalena carta mortaGiovane dottoressa morta, i colleghi: vittima del lavoro. “Ha trascurato il malessere per assistere i pazienti” - Maddalena Carta, 38 anni, era l’unico medico di base per i 5mila abitanti di Dorgali (Nuoro). Come scrive quotidiano.net

La dottoressa Maddalena Carta morta di infarto nel Nuorese, aveva in carico 5000 pazienti: "Morta sul lavoro" - La dottoressa morta in ambulatorio dopo aver servito migliaia di pazienti: ordine medici parla di “morte sul lavoro” per il caso di Maddalena Carta ... Riporta virgilio.it

