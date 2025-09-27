La domanda surreale della giornalista in diretta Uno Mattina | Ma il gay come si riconosce?

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In onda a Uno Mattina un siparietto surreale vede Ingrid Muccitelli e Concita Borrelli parlare delle doti che avrebbe un hairstylist gay, dopo l'annuncio di lavoro lanciato da un parrucchiere che richiedeva collaboratori omosessuali. La conversazione, però, prende una piega assurda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

