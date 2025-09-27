La differenza tra lo sciopero e lo sciopero politico

Non so se ve ne siete accorti, ma lunedì 22 settembre si è svolto uno sciopero generale indetto dai sindacati di base per manifestare, tra le altre cose, contro il massacro in atto a Gaza. In gergo tecnico, si è trattato di un cosiddetto sciopero politico che ha come oggetto non tanto richieste economiche, contrattuali o condizioni di lavoro immediatamente modificabili, ma rivendicazioni che riguardano la politica estera, gli affari internazionali oppure prese di posizione su temi morali o di coscienza. Lo sciopero ha coinvolto quasi tutti i settori con grandi cortei soprattutto nelle aree metropolitane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La differenza tra lo sciopero e lo sciopero politico

Durante il corteo romano dello sciopero generale per Gaza uno degli interventi più apprezzati è stato quello di un pompiere. «Non siamo supereroi», ha detto davanti alla folla, ricordando che ogni lavoratore può fare la differenza aderendo allo sciopero. - facebook.com Vai su Facebook

