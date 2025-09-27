La delegazione italiana sulla Flotilla non si ferma dopo l'appello di Mattarella | Andiamo avanti verso Gaza
"Nonostante i sabotaggi la missione continua. L'attenzione è a Gaza", così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla comunica l'intenzione di proseguire la navigazione e non cambiare rotta, dopo l'appello di Mattarella ad accogliere la proposta di mediazione del Patriarcato latino di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: delegazione - italiana
Universiadi, la delegazione Italiana di ginnastica Ritmica e Artistica a Rhine-Ruhr
Universiade Rhine-Ruhr 2025, ufficializzata la delegazione italiana di scherma
Global Sumud Flotilla, anche la Life Support di Emergency nella delegazione italiana
La portavoce di Flotilla torna in Italia per dialogare con le istituzioni La delegazione italiana del Global movement to Gaza ha richiamato la portavoce Maria Elena Delia in Italia per condurre in persona il dialogo con le istituzioni. «In risposta alle istanze solleva - X Vai su X
Sono in corso i lavori della 33^ Assemblea generale dell’ International Maritime Organization - IMO, ai quali sta partecipando il Comandante Generale della #GuardiaCostiera, Ammiraglio Nicola Carlone, nella delegazione italiana guidata dal Vice Ministro del - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, la delegazione italiana va avanti nella missione - L’attenzione deve essere rivolta a Gaza, dove solo all’alba di oggi sono state uccise altre 44 persone». Da msn.com
Flotilla, la portavoce italiana: «Vado a Roma per il confronto. Bisogna fare di più per Gaza, non solo chiederci di fermarci» - Quando le telefoniamo Maria Elena Delia, la portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, è appena scesa a terra, lasciando a malincuore le barche della Global Sumud Flotilla ... Scrive corriere.it