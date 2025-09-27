La delegazione italiana sulla Flotilla non si ferma dopo l'appello di Mattarella | Andiamo avanti verso Gaza

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nonostante i sabotaggi la missione continua. L'attenzione è a Gaza", così la delegazione italiana della Global Sumud Flotilla comunica l'intenzione di proseguire la navigazione e non cambiare rotta, dopo l'appello di Mattarella ad accogliere la proposta di mediazione del Patriarcato latino di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

