La Supercoppa, il primo trofeo della stagione che, in realtà, è legato a doppio filo con il campionato che si è appena chiuso. La Supercoppa festeggia 30 anni di vita. La prima a imporsi, a Casalecchio, in quello che una volta era il PalaMalaguti, fu proprio la Virtus di Alberto Bucci. Gara secca, all’epoca, tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia. La Virtus ebbe la meglio sulla Benetton Treviso. Si tratta dell’unico trofeo, tra l’altro, vinto dalla coppia Arijan Komazec-Orlando Woolridge (scomparso il 31 maggio 2012), che sulla carta avrebbe dovuto regalare spettacolo e trionfi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La curiosità. È l’unico trofeo alzato dalla coppia. Komazec-Woolridge