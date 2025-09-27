F AMILIAR TOUCH Genere: drammatico??? Regia: Sarah Friedland. Con Kathleen Chalfant, H. Jon Benjamin, Carolyn Michelle “Familia” di Costabile è il film candidato dall’Italia agli Oscar X Leggi anche › “Le vie del cinema” a Milano: 30 film dai festival di Venezia, Cannes e Berlino La regista, 33enne e all’opera prima, ha dichiarato alla presentazione del film a Venezia 2024 (tre premi nella sezione Orizzonti), di aver fatto «un romanzo di formazione». Ruth (Kathleen Chalfant, davvero brava) è infatti costretta a imparare un nuovo linguaggio, fatto di gesti quotidiani, di momenti folgoranti alternati a vuoti angosciosi, di memoria del corpo (quella della mente se ne sta andando, e per questa ragione il figlio che, nella scena iniziale, lei scambia per un corteggiatore, la trasferisce in una casa di riposo). 🔗 Leggi su Iodonna.it

La crudeltà del destino non è mai taciuta, ma l'ultima stagione della vita non è mai vista solo come declino