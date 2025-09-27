La Cremonese frena il Como 1-1 e resta ancora imbattuta
AGI - Dopo aver espugnato San Siro, la Cremonese resta imbattuta anche al Sinigaglia e impone il pareggio per 1-1 al Como. Al vantaggio di Nico Paz risponde la rete di Federico Baschirotto per la squadra di Davide Nicola. Nel finale i lariani restano in 10 per il rosso diretto a Jesus. Occasioni e gol nel primo tempo. Dopo un'iniziale fase di studio, all'8' Bonazzoli vede Butez fuori dai pali e tenta un clamoroso gol dalla lunghissima distanza, ma il portiere arretra e sventa la minaccia. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e dieci minuti più tardi arriva al tiro con Kuhn, ma senza inquadrare lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: cremonese - frena
? #SerieA, frena la #Cremonese: pari a reti bianche contro il #Verona #ASRoma - X Vai su X
Dopo le prime 4 giornate di #SerieA, la classifica parla già chiaro: il #Napoli campione in carica è la squadra da battere. Il #Milan di #Allegri, senza coppe, sarà sicuramente protagonista. Frena la #Juventus, che resta una delle candidate al tricolore. #Roma e Vai su Facebook
La Cremonese frena il Como (1-1) e resta ancora imbattuta - Dopo aver espugnato San Siro, la Cremonese resta imbattuta anche al Sinigaglia e impone il pareggio per 1- Da msn.com
Serie A, Como-Cremonese 1-1: Baschirotto risponde a Nico Paz, grigiorossi ancora imbattuti - Al Sinigaglia termina in parità il Derby lombardo. Lo riporta msn.com