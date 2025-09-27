La Cremonese frena il Como 1-1 e resta ancora imbattuta

Agi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Dopo aver espugnato  San Siro, la  Cremonese  resta imbattuta anche al  Sinigaglia  e impone il pareggio per 1-1 al  Como. Al vantaggio di  Nico Paz  risponde la rete di  Federico Baschirotto  per la squadra di  Davide Nicola. Nel finale i lariani restano in 10 per il rosso diretto a  Jesus. Occasioni e gol nel primo tempo. Dopo un'iniziale fase di  studio, all'8'  Bonazzoli  vede  Butez  fuori dai pali e tenta un clamoroso  gol  dalla lunghissima distanza, ma il portiere arretra e sventa la minaccia. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e dieci minuti più tardi arriva al tiro con  Kuhn, ma senza inquadrare lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Agi.it

la cremonese frena il como 1 1 e resta ancora imbattuta

© Agi.it - La Cremonese frena il Como (1-1) e resta ancora imbattuta

In questa notizia si parla di: cremonese - frena

cremonese frena como 1La Cremonese frena il Como (1-1) e resta ancora imbattuta - Dopo aver espugnato San Siro, la Cremonese resta imbattuta anche al Sinigaglia e impone il pareggio per 1- Da msn.com

cremonese frena como 1Serie A, Como-Cremonese 1-1: Baschirotto risponde a Nico Paz, grigiorossi ancora imbattuti - Al Sinigaglia termina in parità il Derby lombardo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Frena Como 1