AGI - Dopo aver espugnato San Siro, la Cremonese resta imbattuta anche al Sinigaglia e impone il pareggio per 1-1 al Como. Al vantaggio di Nico Paz risponde la rete di Federico Baschirotto per la squadra di Davide Nicola. Nel finale i lariani restano in 10 per il rosso diretto a Jesus. Occasioni e gol nel primo tempo. Dopo un'iniziale fase di studio, all'8' Bonazzoli vede Butez fuori dai pali e tenta un clamoroso gol dalla lunghissima distanza, ma il portiere arretra e sventa la minaccia. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e dieci minuti più tardi arriva al tiro con Kuhn, ma senza inquadrare lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Cremonese frena il Como (1-1) e resta ancora imbattuta