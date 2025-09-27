La Confessione Peter Gomez incontra Signoris e Massini

Il sabato di Rai 3 si accende questa sera con la terza puntata stagionale de La Confessione, il programma di interviste condotto da Peter Gomez, in onda alle 20:15. Anticipazioni e ospiti del 27 settembre 2025. Nel nuovo appuntamento si parte con Stefano Massini, il drammaturgo italiano più tradotto al mondo, consacrato anche grazie ai cinque Tony Awards (gli Oscar del teatro) vinti con Lehman Trilogy. Lo scrittore parlerà della sua vita: la scuola elementare vicino Firenze, i pomeriggi alla scuola ebraica, la passione per il teatro, l’incontro con il suo maestro Luca Ronconi, allargando poi lo sguardo all’attualità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Confessione, Peter Gomez incontra Signoris e Massini

In questa notizia si parla di: confessione - peter

La Confessione riparte su Rai3: Peter Gomez racconta come nasce una puntata insieme alle autrici del programma

La Confessione di Peter Gomez alle 20.15 su Rai3. Odifreddi, ateo in seminario. Minaccioni e la satira rosicona – ANTICIPAZIONI

La Confessione di Peter Gomez torna su Rai 3

#21settembre2025 #LaConfessione Su Rai3, “La Confessione” di Peter Gomez è scelto da 673.000 spettatori con il 4.4% di share (Finale a 570.000 e il 3.7%) #AscoltiTv Rispetto alla settimana precedente, il programma gode di una tendenza positiva con un Vai su Facebook

Accendo il TV e trovo Peter Gomez che intervista (o confessa? vedo che il programma s'intitola "La confessione") Lucio Caracciolov. Poi, dopo pochi secondi, vedo (quarta foto) Caracciolov ancora più adeguatamente affiancato sullo schermo... Cosa avrà conf - X Vai su X

Carla Signoris a La Confessione di Peter Gomez (Rai3): “A 60 anni la vita delle donne è ancora piena, ricca e va raccontata” - Carla Signoris è la seconda ospite de La Confessione di Peter Gomez, stasera alle 20. Segnala ilfattoquotidiano.it

La Confessione, il 27 settembre Stefano Massini e Carla Signoris ospiti di Peter Gomez - 20 su Rai 3 La Confessione di Peter Gomez ospita Stefano Massini e Carla Signoris tra teatro, carriera e vita privata. lifestyleblog.it scrive