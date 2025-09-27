La Commissione europea valuta una tassa sui cibi ultra processati finalmente

Gamberorosso.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'imposta proporzionale al grado di trasformazione dei cibi industriali divide Bruxelles tra ambizioni sanitarie e timori economici. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

la commissione europea valuta una tassa sui cibi ultra processati finalmente

© Gamberorosso.it - La Commissione europea valuta una tassa sui cibi ultra processati (finalmente)

In questa notizia si parla di: commissione - europea

Università a misura di studente. La Commissione europea: centro di eccellenza di Erasmus+

“Attenzione a questa friggitrice ad aria venduta su Amazon, si rischiano scosse e incendi”: l’avviso della Commissione Europea

I Länder tedeschi uniti contro il “superfondo agricolo” proposto dalla Commissione europea

Commissione europea propone tassa di 2 euro su pacchi dalla Cina - La Commissione europea intende proporre una tassa di 2 euro su ogni pacco di piccole dimensioni che entra in Europa, la maggior parte dei quali proviene dalla Cina. Come scrive quotidiano.net

L’Unione Europea abbandona la Digital Services Tax: vittoria per Apple e Big Tech - Un documento interno alla Commissione Europea conferma la rinuncia alla tassa sui servizi digitali. Scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Commissione Europea Valuta Tassa