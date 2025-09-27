La cocaina è sul comò arrestato un giovane L’indagine nasce a Bellocchi e sfocia a Carrara

La coca sul comò: è la scena che i carabinieri si sono trovati davanti entrando in un appartamento di Carrara, frazione di Fano. Sopra il mobile della camera da letto, praticamente in bella vista, dosi e buste termosaldate di cocaina, pronte per essere piazzate. L’indagine antidroga è culminata con l’arresto di un 24enne, albanese, incensurato, regolare sul territorio e disoccupato. Il giovane era stato fermato poco prima nel parcheggio di un supermercato a Bellocchi mentre cedeva a una ragazza un involucro termosaldato con poco più di 5 grammi di cocaina. Una scena rapida, ma sufficiente a far scattare il blitz del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino, impegnato in un servizio mirato di contrasto allo spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La cocaina è sul comò, arrestato un giovane. L’indagine nasce a Bellocchi e sfocia a Carrara

