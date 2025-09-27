La ciclabile dell' Eur blocca la raccolta dei rifiuti del condominio | aree comuni invase dalla spazzatura
I cantieri per la pista ciclabile hanno sommerso di rifiuti un intero condominio su viale dell’Oceano Atlantico. Sembra non esserci pace per le nuove infrastrutture della mobilità dolce di Roma. Non solo, quindi, le polemiche per le modifiche a quella di via Panama, quelle che riguardano il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
