"M5S è la garanzia che il programma del centrosinistra sarà rispettato, altrimenti non rimarremo nell’alleanza". Lo ha affermato Marta Ruggeri, candidata al consiglio regionale di M5S, ieri pomeriggio, in piazza XX Settembre a Fano, alla chiusura della campagna elettorale. Al suo fianco tutti i candidati M5S per la provincia di Pesaro e Urbino: Lorenzo Lugli, Francesca Frenquellucci, Giovanni Fontana, Giovanna Bruscolini, Pierluigi Ferraro, Mattia Galeazzi. Presente anche il parlamentare Ettore Licheri. "Il programma della coalizione– ha aggiunto Frenquellucci – è stato scritto per gran parte dal Movimento 5 Stelle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La chiusura dei Cinque Stelle a Fano: "Noi siamo i garanti del programma"