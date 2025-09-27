La chiusura dei Cinque Stelle a Fano | Noi siamo i garanti del programma
"M5S è la garanzia che il programma del centrosinistra sarà rispettato, altrimenti non rimarremo nell’alleanza". Lo ha affermato Marta Ruggeri, candidata al consiglio regionale di M5S, ieri pomeriggio, in piazza XX Settembre a Fano, alla chiusura della campagna elettorale. Al suo fianco tutti i candidati M5S per la provincia di Pesaro e Urbino: Lorenzo Lugli, Francesca Frenquellucci, Giovanni Fontana, Giovanna Bruscolini, Pierluigi Ferraro, Mattia Galeazzi. Presente anche il parlamentare Ettore Licheri. "Il programma della coalizione– ha aggiunto Frenquellucci – è stato scritto per gran parte dal Movimento 5 Stelle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: chiusura - cinque
Ponte Tallini, dopo cinque anni di chiusura partono i lavori di riqualificazione
Calciomercato, i cinque principali colpi attesi prima della chiusura
Roma. Dopo cinque anni di chiusura, il teatro Eliseo rinasce Per un anno sarà gestito dalla Disney e saranno messi in scena alcuni dei classici dei cartoni animati Una buona notizia e un passo avanti Ci si domanda, però, se e quando tornerà ad essere dispo - X Vai su X
Cosenza, riapre il Museo Multimediale di Piazza Bilotti con la mostra su Klimt: Dopo oltre cinque anni di chiusura, il Museo Multimediale città di Cosenza riapre al pubblico. L’inaugurazione è fissata per domani, giovedì 25 settembre, alle 17.30, alla presenza - facebook.com Vai su Facebook
La chiusura dei Cinque Stelle a Fano: "Noi siamo i garanti del programma" - "M5S è la garanzia che il programma del centrosinistra sarà rispettato, altrimenti non rimarremo nell’alleanza". Come scrive msn.com
Annullata la chiusura del casello di Fano dell’A14 - Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Fano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 25, alle 6:00 di venerdì 26 settembre. Scrive senigallianotizie.it