La chiusura dei Cinque Stelle a Fano | Noi siamo i garanti del programma

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"M5S è la garanzia che il programma del centrosinistra sarà rispettato, altrimenti non rimarremo nell’alleanza". Lo ha affermato Marta Ruggeri, candidata al consiglio regionale di M5S, ieri pomeriggio, in piazza XX Settembre a Fano, alla chiusura della campagna elettorale. Al suo fianco tutti i candidati M5S per la provincia di Pesaro e Urbino: Lorenzo Lugli, Francesca Frenquellucci, Giovanni Fontana, Giovanna Bruscolini, Pierluigi Ferraro, Mattia Galeazzi. Presente anche il parlamentare Ettore Licheri. "Il programma della coalizione– ha aggiunto Frenquellucci – è stato scritto per gran parte dal Movimento 5 Stelle". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la chiusura dei cinque stelle a fano noi siamo i garanti del programma

© Ilrestodelcarlino.it - La chiusura dei Cinque Stelle a Fano: "Noi siamo i garanti del programma"

In questa notizia si parla di: chiusura - cinque

Ponte Tallini, dopo cinque anni di chiusura partono i lavori di riqualificazione

Calciomercato, i cinque principali colpi attesi prima della chiusura

chiusura cinque stelle fanoLa chiusura dei Cinque Stelle a Fano: "Noi siamo i garanti del programma" - "M5S è la garanzia che il programma del centrosinistra sarà rispettato, altrimenti non rimarremo nell’alleanza". Come scrive msn.com

Annullata la chiusura del casello di Fano dell’A14 - Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Fano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 25, alle 6:00 di venerdì 26 settembre. Scrive senigallianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusura Cinque Stelle Fano