la chimera nuoto vince due medaglie in mare alla romito swim race

Arezzo, 27 settembre 2025 – Cinque atleti si sono messe alla prova nella specialità del "miglio marino" nella Quercianella livornese I migliori risultati sono l'oro di Matilde Beoni tra le Esordienti e l'argento di Sofia Napoli tra le Juniores La Chimera Nuoto alla prova delle acque marine. La società aretina è tornata a gareggiare nella livornese Quercianella in occasione della sesta Romito Swim Race dove cinque giovani atleti si sono misurate nella specialità del "miglio marino" con quasi duecento avversarie da tutta la Toscana e dal resto d'Italia, chiudendo la manifestazione con un oro e un argento.

