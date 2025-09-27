Dalle corsie del Palazzetto del Nuoto alle acque libere del mare. La Chimera Nuoto ha partecipato con cinque atlete alla sesta edizione della Romito Swim Race di Quercianella (Livorno), cimentandosi nella sfida del “miglio marino” insieme a quasi duecento concorrenti provenienti da tutta la Toscana e dal resto d’Italia. La società aretina ha concluso la manifestazione con un bilancio di prestigio: un oro e un argento. Sofia Napoli Il titolo più importante porta la firma di Matilde Beoni (classe 2013), che si è imposta nella categoria Esordienti A, conquistando la medaglia d’oro. A salire sul podio è stata anche Sofia Napoli (2010), autrice di un’eccellente prova che le è valsa l’ argento nelle Juniores. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La Chimera Nuoto brilla alla Romito Swim Race: oro per Beoni e argento per Napoli