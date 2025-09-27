Forlì, 27 settembre 2025 – Non c’era spazio sufficiente nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Forlì: le persone hanno riempito i banchi e le navate. Tutti per Giulia Valgimigli, la giovane di 25 anni morta travolta da un treno a Pinarella, accompagnata nel suo ultimo viaggio da una folla silenziosa e commossa. “E’ una sciagura”, ripetono, come un mantra, le persone attonite prima del funerale. Sopra al feretro, mazzi di fiori viola e girasoli: “Era il suo fiore preferito”, osservano alcuni cari all’arrivo della bara, e una fotografia di Giulia sorridente. A dare l’ultimo saluto alla giovane i genitori, la sorella e il fratello maggiori, lo zio e il nonno a cui Giulia era molto legata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La chiesa non basta a contenere l'affetto per Giulia Valgimigli, il fidanzato: "Perdono chi ce l'ha con me"