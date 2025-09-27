La centrale nucleare di Zaporizhzhia è senza energia elettrica da 4 giorni | Situazione molto preoccupante

Today.it | 27 set 2025

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è al buio da quattro giorni consecutivi. L'impianto che si trova nel sud-est del paese, ed è occupato militarmente dall'esercito russo, è senza energia elettrica dopo che un bombardamento ha danneggiato la linea di collegamento alla rete ucraina. 🔗 Leggi su Today.it

