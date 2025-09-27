La centrale nucleare di Zaporizhzhia è senza energia elettrica da 4 giorni | Situazione molto preoccupante
La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è al buio da quattro giorni consecutivi. L'impianto che si trova nel sud-est del paese, ed è occupato militarmente dall'esercito russo, è senza energia elettrica dopo che un bombardamento ha danneggiato la linea di collegamento alla rete ucraina. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: centrale - nucleare
Rogo alla centrale nucleare russa Kursk
Ucraina, si stacca ultima linea elettrica, centrale nucleare di Zaporizhzhia senza corrente per ore: “Grave pericolo”
Terni, si fa sul serio per il nucleare in città: “Individuazione di un’area per la realizzazione di una mini centrale”
#Ucraina Senza corrente da 4 giorni la centrale nucleare di #Zaporizhzhia. Lo denuncia il ministro degli Esteri di Kiev, Sybiga: "Mosca ha costruito 200 km di linee elettriche per rubare la centrale, collegarla alla rete" russa e "riavviarla". - X Vai su X
#Ucraina, la centrale nucleare di #Zaporizhzhya senza corrente da 3 giorni Vai su Facebook
Centrale nucleare Zaporizhzhia senza elettricità da 4 giorni, allarme Kiev: «Rischiamo una nuova Chernobyl, russi irresponsabili» - La centrale nucleare di Zaporizhzhia è senza energia elettrica da 4 giorni. Riporta ilmessaggero.it
Blackout record a Zaporizhzhia, Kiev: “Tentano di collegarla alla rete russa”. Perché si teme l’incidente nucleare - Gli specialisti nucleari di Greenpeace hanno analizzato immagini satellitari che mostrano la costruzione di nuove linee elettriche collegate alla rete russa, fino a 200 km ... ilfattoquotidiano.it scrive