La casalinga è un lavoro a tutti gli effetti Decisione epocale arriva il REDDITO DOMESTICO ecco quando ti entra il primo stipendio delle ‘massaie’
Fondo Casalinghe e Assegno Sociale: un sostegno economico per chi lavora a casa e non percepisce un reddito In Italia, le casalinghe non percepiscono un reddito fisso, ma possono accedere a due tipi di prestazioni economiche gestite dall’INPS: la pensione di vecchiaia del Fondo Casalinghe e l’assegno sociale. Il Fondo Casalinghe permette di versare contributi volontari per maturare una pensione futura, mentre l’assegno sociale è una prestazione assistenziale destinata a chi non ha redditi sufficienti. Nel 2025 l’assegno sociale ammonta a 538,69 euro mensili e può essere richiesto da chi ha compiuto 67 anni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
