La casa di riposo si apre al territorio

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spettacolo teatrale all’interno della festa di fine estate organizzata alla residenza per anziani Belvedere di Lari dedicata agli ospiti e ai loro familiari. Lo scorso fine settimana è andata in scena la pièce dedicata alle donne di Dante ". Ma sulle donne . l’Alighieri ce l’avrà raccontata giusta?" della compagnia Hystrio teatro. Beatrice Portinari, Francesca da Rimini e Pia de’ Tolomei si incontrano e si scontrano sul palco tra le parole del sommo poeta e il contemporaneo. "Un spettacolo comico e brillante – ha detto Yuri Falchi della compagnia – per far divertire e sorridere gli ospiti della casa e gli invitati alla festa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

