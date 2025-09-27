La casa delle bambole di Gabby – Il Film recensione | dalla serie tv al cinema per la gioia dei bambini

La nostra recensione de La casa delle bambole di Gabby – Il Film, tratto dall’omonima serie tv per bambini con Laila Lockhart Kraner: una riflessione sul passaggio dall’infanzia all’adolescenza piena di glitter, musica e gatti. La casa delle bambole di Gabby – Il Film porta sul grande schermo una delle serie tv più amate dai bambini. Il passaggio dalla tv al cinema inciampa in alcuni passaggi e perde parte della sua magia, colpa – se di colpa si può parlare – anche della protagonista Laila Lockhart Kraner un po’ troppo cresciuta per i pupazzi. Fortunatamente la sceneggiatura sfrutta questo evidente limite anagrafico per proporre una riflessione sul passaggio dall’infanzia all’adolescenza (impossibile non pensare ai riferimenti a Toy Story e Inside Out 2, sebbene le conclusioni siano ben diverse) in cui non mancano di certo glitter, musica e. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

