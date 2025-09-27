La Caritas contro il disagio abitativo | A Corazzano ora c’è Casa Danila

Dalla piccola Corazzano decolla un altro capitolo di un progetto di grande valore sociale. E’ stata inaugurata Casa Danila, il co-housing per persone in disagio abitativo promosso da Caritas diocesana e finanziata dai Fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica. Al taglio del nastro era presente anche il vescovo, monsignor Giovanni Paccosi, insieme al direttore della Caritas don Armando Zappolini, al parroco don Simone Meini e all’assessore alle politiche sociali Matteo Squicciarini. Si è dunque concretizzato un progetto importante: il co-housing per persone in disagio abitativo è sorto negli spazi messi a disposizione dalla Parrocchia di Santa Maria in Valdegola, nei locali parrocchiali al primo piano della Chiesa di Corazzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

