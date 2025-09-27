La Bolognina è un quartiere in trasformazione ma da qui a parlare di ‘molestie assicurate’ ce ne passa

“Quattro passi dopo cena, molestie assicurate”. È con queste testuali parole che una collega de Il Resto del Carlino ha iniziato un articolo sulla Bolognina, il quartiere adiacente al centro di Bologna interessato da una lenta ma promettente riqualificazione. Questo processo – lo dico con cognizione di causa, visto che in Bolognina ci vivo da dieci anni – è in evoluzione. Alcune zone hanno già cambiato volto; altre necessitano di investimenti consistenti da parte di comune e privati. La gentrificazione, purtroppo o per fortuna, richiede tempo: ancora oggi le strade che si snodano a ridosso di via Mattei, via Carracci e via Fioravanti sono meta di balordi e spacciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

