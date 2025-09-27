La Bolognina è un quartiere in trasformazione ma da qui a parlare di ‘molestie assicurate’ ce ne passa
“Quattro passi dopo cena, molestie assicurate”. È con queste testuali parole che una collega de Il Resto del Carlino ha iniziato un articolo sulla Bolognina, il quartiere adiacente al centro di Bologna interessato da una lenta ma promettente riqualificazione. Questo processo – lo dico con cognizione di causa, visto che in Bolognina ci vivo da dieci anni – è in evoluzione. Alcune zone hanno già cambiato volto; altre necessitano di investimenti consistenti da parte di comune e privati. La gentrificazione, purtroppo o per fortuna, richiede tempo: ancora oggi le strade che si snodano a ridosso di via Mattei, via Carracci e via Fioravanti sono meta di balordi e spacciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bolognina - quartiere
Violenta rissa tra spacciatori in Bolognina: il quartiere come un campo di battaglia
Cosa accade in Bolognina ? Come si vive e come si guarda al futuro ? Abbiamo provato a capirlo andando nelle strade del rione, parlando con residenti, con chi frequenta la zona per lavoro, con chi amministra il quartiere Qui il video reportage - facebook.com Vai su Facebook
L’ex bocciofila di Bologna che rinasce come polo artistico e culturale. Ecco com’è BACH - Ci sono voluti due anni di lavori per portare a termine il progetto di rigenerazione urbana promosso da Leggere Strutture e Arci Bologna nell’ex bocciofila di periferia. Lo riporta artribune.com
Violenta rissa tra spacciatori in Bolognina: il quartiere come un campo di battaglia - Bologna, 12 settembre 2025 – Una violenta rissa tra una decina di persone è scoppiata all'alba di oggi nel quartiere Bolognina, precisamente in via Nicolò dall'Arca, all'incrocio con via Albani. ilrestodelcarlino.it scrive