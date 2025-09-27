La Biennale fornirà a Israele uno spazio in Arsenale per la mostra 2026

Alla Biennale d'arte 2026, la 61esima, Israele ci sarà. Non nel suo padiglione nazionale ai giardini, che era stato al centro delle contestazioni nell'edizione 2024 - di fatto mai aperto, per la protesta di artisti e curatori che chiedevano un cessate il fuoco a Gaza - e dal 2025 chiuso per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: biennale - fornir

Il percorso di studi in Digital Marketing mira a fornire una preparazione di base multidisciplinare finalizzata alla comprensione, all’analisi e all’utilizzo degli strumenti della comunicazione moderna in tutte le sue dimensioni: pubblicità, marketing, comunicazion Vai su Facebook

Israele parteciperà alla Biennale Arte di Venezia 2026: a dircelo è la Biennale stessa - Nonostante i tentennamenti degli scorsi mesi, e in barba alle proteste, Israele parteciperà alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte in uno spazio all’Arsenale. Si legge su artribune.com

Dopo l’appello degli artisti Propal, Butler e Gadot non saranno alla Biennale di Venezia: “Sostengono Israele” - Dare spazio ad artiste e artisti palestinesi, ritirare gli inviti a Gerard Butler, Gal Gadot e altri personaggi noti per il loro sostegno alla politica israeliana e interrompere ogni partnership con ... Si legge su ilfattoquotidiano.it