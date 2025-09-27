La Biennale fornirà a Israele uno spazio in Arsenale per la mostra 2026

27 set 2025

Alla Biennale d'arte 2026, la 61esima, Israele ci sarà. Non nel suo padiglione nazionale ai giardini, che era stato al centro delle contestazioni nell'edizione 2024 - di fatto mai aperto, per la protesta di artisti e curatori che chiedevano un cessate il fuoco a Gaza - e dal 2025 chiuso per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

