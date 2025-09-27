La Bcc accoglie in città il dottor Pellai per un dialogo sull’adolescenza

Adolescenza come sfida, occasione di crescita e inevitabile ‘tsunami’ che investe le famiglie. È questo il cuore dell’incontro che si è svolto giovedì scorso nella sala Bcc Città e cultura, dove i dipendenti della banca hanno dialogato con il dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano. Una serata intensa, che ha trasformato la conferenza in un vero e proprio confronto aperto, animato da riflessioni, domande e non pochi sorrisi. L’appuntamento è stato promosso da ‘ Bcc Open – Famiglie al lavoro’, il gruppo interno di dipendenti che lavora per favorire il cambiamento culturale e migliorare le politiche aziendali in tema di diversità, equità e inclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

