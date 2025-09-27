La battaglia della prof coraggio | La terapia non ha funzionato e la malattia è andata avanti I momenti di tregua non esistono più
“La terapia non ha funzionato e la malattia è andata avanti, più veloce di me”. E' l'ultimo aggiornamento di Luisa Stracqualursi, la docente di statistica al Campus di Forlì che dal 2014 sta lottando contro un carcinoma al seno. La professoressa riminese di 56 anni, attraverso un post sui social. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: battaglia - prof
“Antisemiti”: dopo Harvard e Columbia Trump apre il fronte contro l’Università della California: 584 milioni congelati e rivolta dei prof: “Diamo battaglia”
5 settembre 2025 In occasione del cinquantesimo anniversario dell’intitolazione della Biblioteca Comunale di Battaglia Terme a Concetto Marchesi, il Prof. Riccardo Ghidotti ha tenuto un’interessante relazione sulla figura e sulla vita di Marchesi, ex Rettore de - facebook.com Vai su Facebook
Il prof-youtuber, 'disertare, non codardia ma coraggio' - (di Chiara Venuto) La disperazione di un conflitto a cui tantissimi sono stati costretti a partecipare, prelevati dalle campagne di tutta Italia per sostituire le zappe con i fucili. Lo riporta ansa.it