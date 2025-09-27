La bandiera più grande d' Europa sventola in piazza del Comune | FOTO

Viterbo accoglie la bandiera più grande d'Europa e celebra la Settimana europea dello sport. L'imponente bandiera, di 20x30 metri, ha dominato sotto i portici di palazzo dei Priori. Un'iniziativa, promossa dalla vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, che segna l'inizio della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

